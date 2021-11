Dve tretjini ljudi, ki jim ponudiš dobro in slabo novico, želi najprej slišati dobro. Dobra, nepričakovana in presenetljiva novica s končnice COP26 je, da sta največji onesnaževalki podnebja, Kitajska (11.535 megaton CO2, ena megatona je milijon ton) in ZDA (5107 megaton CO2) podpisali skupno deklaracijo, v kateri sta se zavezali, da bosta okrepili podnebno sodelovanje, da bi dosegli omejitev globalnega segrevanja na stopinji in pol, kar je znameniti cilj, dogovorjen na zgodovinski pariški podnebni konferenci leta 2015.

Deklaraciji res manjkajo podrobnosti, vendar poznavalci pravijo, da prinaša posredno priznanje Kitajske, da podnebna kriza zahteva urgentno ukrepanje. Ta deklaracija očitno ni nekaj, o čemer so se dogovorili čez noč, saj sta največji globalni tekmici razkrili, da sta imeli v zadnjih desetih mesecih o tem okoli trideset virtualnih srečanj, in napovedali vrhunsko srečanje predsednikov Joeja Bidna in Xi Jingpinga v prihodnjem tednu. Podnebni aktivisti, ZN in EU so napoved okrepitve podnebnega sodelovanja med Kitajsko in ZDA previdno pozdravili, od njiju pa si želijo bolj konkretnih zavez.

Slaba novica Slaba novica s COP26, ki naj bi se končala danes (ni nujno, saj se utegnejo pogajanja zavleči), pa je, da se svet po vseh zavezah, sporočenih v Glasgowu, ne premika proti šest let staremu pariškemu cilju, omejitvi globalnega segrevanja na stopinjo in pol Celzija. To bi konec stoletja preprečilo najnevarnejše posledice podnebnih sprememb. Svet se pomika proti zelo nevarnim 2,4 stopinje. To je napoved znanstvenikov na podlagi zavez pred konferenco COP 26 in med njo. 2,7 stopinje bi, kot znanstveniki že dolgo govorijo, konec stoletja povzročilo globalno podnebno katastrofo, Britanski državni meteorološki urad ocenjuje, da bi že dve stopinji več (v primerjavami s temperaturami iz predindustrijskega časa), utegnili prinesti smrtonosno vročino in vlago milijardi Zemljanov. Na podlagi zavez ocenjuje, da bodo emisije CO2 leta 2030 dvakrat višje, kot bi morale biti, da bi globalno segrevanje ohranili pod stopinjo in pol.

Pritisk za izboljšanje zavez Osnutek zaključne deklaracije COP26 je na samo sedmih tipkanih straneh. Z njim poskušajo prepričati države, da bi popravile svoje zaveze. Na koncu jih poziva, naj do konca leta 2022 izboljšajo svoje zaveze za leto 2030, da bi se uskladile s ciljem pariškega sporazuma. Ta poziv je namenjen predvsem Kitajski, Indiji, Braziliji, Rusiji in Savdski Arabiji. V osnutku je dobra novica za revne države. Priznanje, da za svoj prispevek pri omejitvi globalnega segrevanja potrebujejo več kot že v Parizu obljubljenih 100 milijard dolarjev na leto. Še vedno jih dobivajo precej manj. Osnutek deklaracije pozdravlja korake proti določitvi veliko večje (še nedoločene) finančne pomoči od leta 2025. Osnutek poziva države, naj pospešijo opuščanje premoga in subvencij za fosilna goriva, vendar brez rokov in datumov. Podnebni aktivisti upajo, da bo to zadnje ostalo v končni vsebini deklaracije, bojijo pa se, da ne bo, čeprav so fosilna goriva najbolj kriva za emisije CO2 v ozračje in za globalno segrevanje. Na COP26 so včeraj očitno potekala težka pogajanja za zaprtimi vrati, saj do večera sedmi sili nihče ni povedal prav nič o tem, kaj so se ali niso sporazumeli predzadnji dan konference.