Ponudba novih stanovanj je skromna

Na trg prihajajo nova stanovanja, a tudi večji projekti so razprodani, še preden se gradnja dobro začne. Ponudba je tako še vedno skromna in predvsem draga. Trenutno se več stanovanj prodaja v stolpnicah pri Celovških dvorih, na trg prihajajo veliki projekti ob Regentovi cesti v Dravljah, pri Ruskem carju in Črnuškem bajerju.