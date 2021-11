Nadzorni svet Elektra Maribor je na današnji seji odpoklical Borisa Soviča s položaja predsednika uprave. Informacije so za zdaj neuradne. Nekdanji mariborski župan je nov mandat sicer začel marca lani, a ga očitno zaključuje že po letu in pol. Štirje nadzorniki naj bi bili glasovali za njegovo razrešitev, dva naj bi bila proti. Odločanja o njegovem položaju sicer na dnevnem redu seje ni bilo, so se pa že zadnje dni krepile špekulacije o tem, da je njegov stolček vse bolj majav. Začasno bo kot vršilec dolžnosti Sovičev položaj prevzel predsednik nadzornega sveta Jože Hebar.

Spomnimo: na avgustovski skupščini delničarjev je SDH zamenjal praktično vse predstavnike kapitala v nadzornem svetu, ponovno je bil imenovan le Tomaž Orešič. Nadzorniki naj ne bi bili zadovoljni z izpolnjevanjem nekaterih ciljev, prav tako pa ne s komunikacijo z nadzornim svetom. Novi nadzorni svet je za razliko od Borisa Soviča, člana SD, bližje trenutno vladajoči desnosredinski vladi.