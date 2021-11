V družinskem podjetju je razumevanje načina delovanja družine enako pomembno kot razumevanje poslovnih procesov, predvsem ko podjetja prehajajo v profesionalno korporativno upravljanje. To ugotavljajo v EY Slovenija, ki letos predstavlja že osmo knjigo Družinsko podjetništvo Slovenije 2021 z 10 novimi zgodbami slovenskih družinskih podjetij. Letos so že šestič zapored podelili EY nagrado odličnosti za družinsko podjetje, ki ga je junija prejelo podjetje Intra lighting.

Lani so nagrado podelili podjetju Lotrič Meroslovje, pred tem so jo prejeli Vivapen, Lumar IG, KLS Ljubno in Roto. tb