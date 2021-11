Ko so liberalci pripravljeni žrtvovati tuja življenja

Prejšnji teden ni prinesel preobrata. Dobre tretjine starejših od 18 let, ki je prepričana, da cepljenje pomeni nesprejemljiv poseg v njihovo osebno svobodo, tudi prenapolnjeni intenzivni oddelki bolnišnic s tričetrtinsko necepljenimi kovidnimi bolniki niso prepričali v spremembo stališča. In na drugi strani se zdi, da je vlada opustila boj tako proti anticepilski histeriji kot proti epidemiji in nas prepustila preživetveni dinamiki doseganja čredne imunosti s prekuževanjem. Kdor ne preživi, pač ni imel sreče.