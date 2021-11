Ko izjema postane pravilo

Imamo jo! Novo mestno občino. Pregovor pravi, da gre v tretje rado, in tako je Krškemu v tretjem poskusu uspelo postati 12. slovenska mestna občina. Krčani se seveda veselijo in nihče jim tega veselja ter tudi kakšnega evra več ne želi kratiti. Se je pa treba vprašati, ali je to konec ali šele začetek. Posebej skrbi izjava, s katero je občino v nov stan pospremil domači poslanec Tomaž Lisec. Dejal je, da je to pomemben korak k temu, da Posavje postane tudi pokrajina. Lahko duh uide iz stekleničke in sproži val novih pobud, s katerimi bodo predstavniki mestnih, vaških in krajevnih skupnosti iskali poti vsak do svoje pokrajine? Se bomo na koncu znova pogovarjali o nepregledni množici pokrajin in na koncu našo majhno Slovenijo tako razdrobili, da jih nikoli ne bomo videli? Pa naj se še tako strinjamo, da jih nujno, kaj nujno – krvavo potrebujemo.