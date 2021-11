Verjamem, da se nas večina strinja s potrebnostjo ukrepanja, tistim, ki se ne, pa predlagam ponovni razmislek. Če že v korist njihovih starih staršev niste cepili svojih otrok – v razredu našega trinajstletnika je cepljena le petina otrok – vas prosim, da novim ukrepom vsaj ne nasprotujete. S tem boste omogočili, da bodo naši otroci še naprej lahko hodili v šolo in se družili. Hkrati bomo otroke tudi vzgajali o pomenu solidarnosti in družbene odgovornosti. Malo pa bomo pomagali tudi kadrovsko in finančno podhranjenemu javnemu zdravstvenemu sistemu, ki se je znašel v hudi krizi.

Nošenje mask in malo vrtanja po nosu do novega leta res nikomur ne bo škodilo.

Arne Vehovar, Ljubljana