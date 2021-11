Herman Berčič je na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani vrsto let vodil katedro za športno rekreacijo. Kot učitelj je bil mentor številnim diplomantom, nekaj specializantom in magistrantom ter dvema doktorantoma. Kot vabljeni predavatelj je gostoval na treh tujih univerzah. Vodil je tudi številne raziskovalne projekte, usmerjene predvsem v prakso na področju športne rekreacije v bivalnem in delovnem okolju ter v povezavi s turizmom.

Na fakulteti za šport je dejavno deloval več kot 35 let. Bil je strokovni sooblikovalec številnih promocijskih akcij za širjenje športne rekreacije med Slovenci in spodbujevalec kakovostnega življenja. Na navedenem izseku športa je bil dejaven tudi v različnih zvezah in organizacijah za športno rekreacijo pri vladi Republike Slovenije.

Skupaj s sodelavci se je veliko ukvarjal s športno rekreacijo v delovnem okolju. Obiskovali so podjetja in snovali ekipe strokovnjakov, ki so jih velikokrat vodili zdravniki specialisti za medicino dela in organizatorji športne rekreacije, ki so končali višješolski študij športnorekreacijske smeri na fakulteti za šport. Zaupal je številnim sodelavcem tudi zunaj fakultete, ki so po končanem študiju prevzemali vodilne vloge v razvoju tega področja. Večkrat je dejal, da je lepo biti učitelj, ko številni »splezajo na tvoja ramena« in potem na strokovnem področju ustvarijo presežke.

Kako se je dr. Herman Berčič začel ukvarjati s športnorekreativnim udejstvovanjem oseb s posebnimi potrebami, je zgodba zase. V začetku ni niti slutil, da bo iz tega sodelovanja nastal doktorat. Invalidi so ga veliko naučili, še zlasti o smislu in bistvu življenja z gibalno oviranostjo.

Tudi pisal je veliko. Zasluge za to ima prof. dr. Franc Pediček, ki je verjel v študente takratne Visoke šole za telesno kulturo. Odpiral jim je široke horizonte in jim govoril, da so za dobro pisanje lahko izbrani tudi študentje naše šole. Sadovi so se kmalu pokazali. Dr. Berčič je napisal več samostojnih znanstvenih monografij, pri številnih je sodeloval tudi kot soavtor. Z objavljenimi referati je nastopil na mnogih domačih in mednarodnih posvetih, kongresih in simpozijih. Stkal je mrežo odličnih poznavalcev navedenega področja. Tudi zato je v mednarodnih znanstvenih združenjih in organizacijah opravljal več pomembnih nalog, znanje, pridobljeno v tujini, pa je prenašal v domače univerzitetno okolje.

Dr. Berčič je še vedno dejaven v publicistiki. V reviji Šport redno objavlja strokovne prispevke s področja športne rekreacije oziroma športa za vse in tudi druge tematske sestavke. V preteklosti je vodil programsko oblikovanje slovenskih kongresov športne rekreacije, pri katerih še vedno sodeluje. S položaja podpredsednika prispeva pomemben delež k neprekinjenemu predstavljanju in obravnavanju različnih vsebin, ki so ključnega pomena za razvoj športne rekreacije oziroma športa v slovenskem prostoru.

Ves čas se je zavzemal za povezovanje športne ter medicinske stroke in znanosti. Bil je član projektne skupine za oblikovanje nacionalne strategije Hepa, za promocijo gibalne/športne dejavnosti za zdravje, kjer je vodil podskupino za osebe s posebnimi potrebami. Pri ministrstvu za zdravje je bil tudi član ekspertne skupine za izvajanje programa Cindi.

Večkrat je dejal, da je »otrok gora«, zato je bil pred leti potreben samo korak do njegove priključitve Združenju vojaških gornikov Slovenije. V tej organizaciji znanja in spoznanja športne stroke in znanosti vključuje v nekatere dejavnosti, ki so povezane s preteklimi športnimi dogodki v slovenski vojaški zgodovini in tudi v sedanjosti.

Še nekaj je v zadnjih letih zaznamovalo delovanje jubilanta. Je starosta Sokolske zveze Slovenije, v okviru katere si je prizadeval za uveljavitev posodobljenih sokolskih načel ter etičnih in moralnih norm v današnjem družbenem in društvenem okolju.

Srečno in na zdravje, spoštovani kolega!

Dr. Milan Žvan