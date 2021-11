No, ne ve se še, ali ga bo zavoljo tega razkritja predsednik vlade in SDS Janša razrešil sam ali ga bo raje prepustil presoji koalicijskih partnerjev (NSi in SMC), morda celo izidu interpelacije, ki so jo na ministrov račun vložile stranke KUL in skupina nepovezanih poslancev. Kakor koli, zanimiv in dokaj bizaren je že razplet omenjene objave prek Vizjakovih odzivov. Najprej je minister skušal obstoj pogovora, takšnega, kot je bil objavljen, zanikati, češ da naj bi bil zlepljenka z namenom njegove osebne diskreditacije, za katero naj bi stal smetarski lobi, s katerim da je v nekakšni vojni. Petan se tega pogovora celo ni niti natančno spomnil. Ko je forenzična ustanova potrdila izvirnost posnetka, pa Vizjak ni imel drugega kot priznati tudi sam, da se je bil ta klepet zgodil, a da je bil njegov namen zaščititi interese države in davkoplačevalcev pri prodaji Term Čatež.

In pri tej »plemenitosti« naj bi poskrbel tudi za ustrezno kooperativnost sodstva, ki takrat kot danes ni vselej streglo interesom in pričakovanjem SDS. »Šli bomo z vsemi kanoni na to z začasnimi odredbami,« je prepričeval Petana, da naj odstopi od nakupa lastnih delnic. »Veš, da bomo sodniku jajca strli. To se bo hitro zgodilo!« Tako minister Vizjak, ki danes mea culpa zrecitira le pri tej zadnji izjavi. »Izjava je bila nepremišljena, izrečena v neformalnem pogovoru, zanjo se vsekakor opravičujem in se od nje distanciram.« Okej, da se za izrečeno opravičuje – v jezi in prizadetosti ali v kaki drugi vnemi lahko vsakomur uide marsikaj, kar bi v normalnih pogojih zadržal zase, zlasti če ne veš, da si sneman. A bizarnost, če že ne kar absurdnost, si Vizjak dovoli ob izreku, da se od izjave distancira. Halo? Ne moreš se distancirati od nečesa, kar si sam povedal, ne moreš tega početi do samega sebe. Distancirajo se lahko Janša, Hojs, Tonin in drugi zavezniki, ne pa avtor izrečenega. Razen če živi in deluje v podvojeni osebi, tako kot dr. Jekyll in mr. Hyde.

A sedanjemu ministru za okolje kaj takega težko pripišemo. Želja in misel, da bi sodnikom »strli jajca«, speče leži v SDS-ovem DNK, tako da je Vizjakovo obžalovanje vredno le toliko, kolikor so se omenjene mokre sanje znašle v medijih.

Aurelio Juri, Koper