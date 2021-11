V celoti se je treba transformirati v zeleno industrijo. Tudi vedno več avtomobilskih proizvajalcev pravi, da bodo čez nekaj let delovali izključno na zeleni energiji, z ničelnim ogljičnim odtisom. Volvo je tak primer. Kar je zelo ambiciozno. In enako bo zahteval tudi od svojih dobaviteljev. Ta zahteva po zmanjševanju okoljskega odtisa se tako širi po celotnih dobaviteljskih verigah. Novi pogonski sklopi prihajajo, tudi digitalizacija.

In če temu dodamo še pritiske evropske komisije, da je treba do leta 2030 znižati emisije za 90 odstotkov, do leta 2035 pa iz prodaje umakniti osebna vozila z motorji z notranjim zgorevanjem, gre za tako kratke časovne roke, da nobena avtomobilska industrija v nobeni državi tega ne more narediti sama, brez pomoči intenzivnim vlaganjem v to transformacijo. Nemčija v to vlaga pet milijard evrov, Francija osem, Italija skupaj s turizmom 25 milijard, Španija štiri, Anglija je dala milijardo samo eni univerzi, da se bo specializirala za izobraževalne programe za zeleno mobilnost… Jasno je torej, da bodo vsi naši konkurenti deležni izjemne pomoči. Kaj bo torej za to storila Slovenija? Sami ne zmoremo. Večer