Profil pnevmatik mora biti globok najmanj tri milimetre. Globino lahko preverimo z ustreznim merilnikom oziroma kovancem za en evro, katerega rob je širok ravno toliko, ali pa s pomočjo oznak na pnevmatiki. Globino je smiselno preverjati pogosteje, še posebej, če je zima blaga, saj je pri višjih temperaturah tudi obraba večja.

Samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogočajo uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito zaviranje, nespremenjeno smer pri zaviranju in varno vožnjo skozi ovinke. Seveda pa morajo biti v dobrem stanju in pravilno napolnjene po priporočilih proizvajalca. Snežne verige zagotavljajo najboljši oprijem za ekstremne zimske razmere, kot je močno sneženje. Če so potrebne oziroma obvezne, morajo biti na pogonskih kolesih. Bodite pozorni na cestne odseke, označene s prometnim znakom »uporaba snežnih verig«, kjer morate obvezno uporabiti snežne verige. Z nameščenimi verigami vozite največ 50 km/h.

V zimskih razmerah je priporočljivo povečati varnostno razdaljo. Pomembna je tudi zadostna bočna razdalja ob morebitnem prehitevanju pešca ali kolesarja, pri tem pa pazite, da ga ne poškropite s snežno brozgo. Tehnika zaviranja na mokrem, zasneženem ali poledenelem cestišču je spremenjena. Nenadno zaviranje in zavijanje povzročita, da lahko pnevmatike izgubijo že tako slab oprijem na cesti, s tem pa lahko vozilo zdrsi. Na zasneženem in poledenelem vozišču se je težje ustaviti v sili, prav tako se lahko pot ustavljanja podaljša, opozarjajo na AVP.