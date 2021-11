Potrjeno: za tragedijo na Dunajski skoraj osem let

Višji sodniki so potrdili sodbo Janu Korošcu zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti z dvema smrtnima žrtvama in nevarne vožnje. Za prvo je dobil sedem let in pol, za drugo pa štiri mesece. Enotna kazen: sedem let in osem mesecev. Vožnjo so mu prepovedali za dve leti.