Usoda veselega decembra še negotova

Na ljubljanski občini in njenem turističnem javnem zavodu načrtujejo, da bodo kljub epidemiji letos občanom in obiskovalcem ponudili vsaj praznični sejem. O izvedbi drugih tradicionalnih decembrskih prireditev pa se bodo odločali glede na stanje epidemije in takrat veljavne predpise.