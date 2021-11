Sprehajalka, ki je po urejeni pešpoti na levem bregu Ljubljanice na vrvici vodila svojega psa, ni skrivala navdušenja, ko je pod Prulskim mostom po naključju naletela na šotor, v katerem diplomirana medicinska sestra Polona Kolenc dober teden dni izvaja testiranje na koronavirus. »Odlična lokacija. Ker nisem cepljena in se moram testirati na nekaj dni, mi to, da test opravim med popoldanskim sprehodom psa, več kot ustreza,« je priznala in dodala, da ji sedem evrov, kolikor računa za test in stiskano QR-kodo, ni problem odšteti.

Brezplačno testiranje s QR-kodo

Da je zanimanje za testiranje ob priljubljeni sprehajalni poti Trnovčanov nad pričakovanji, prizna tudi Kolenčeva. Prvi vikend, ko je postavila šotor, je samo v soboto testirala 13, v nedeljo 10 ljudi. »Pridejo predvsem zaposleni Trnovčani, ki test potrebujejo za prihod na delovno mesto. In to kljub temu, da večjega oglaševanja nisem imela. Nekaj letakov po okoliških blokih in dva plakata na Prulskem mostu,« je povedala sogovornica, ki se je za to potezo odločila spontano. »Prisluhnila sem Trnovčanom, ki so tarnali, da nimajo v bližini nobene uradne točke, kjer bi se lahko testirali.«

Kolenčeva testira s testi B018, po opravljenem testu pa stranki tudi stiska potrdilo s QR-kodo. Za testiranje in potrdilo vsaj za zdaj zaračunava, se ji je pa uspelo dogovoriti, da bo v naslednjih dneh testiranje tudi brezplačno. »S koncesionarko sem podpisala pogodbo, trenutno čakamo le na uskladitev računalniškega programa,« pove sogovornica in doda, da bo v naslednjih dneh prav tako izvajala samoplačniški odvzem brisov za PCR-test. »Cena za test bo 75 evrov,« je še povedala in v smehu dodala, da vsaka stranka, ki je na hitrem testu negativna, prejme kupon za brezplačno kavico v lokalu pod mostom. »Splača se biti negativen. No, vsaj na korono,« še pove.