Kot da patruljiranje ruskih jedrskih bombnikov nad beloruskim ozemljem v znamenje podpore režimu Aleksandra Lukašenka ni bilo dovolj zgovorno razkazovanje tesnega odnosa Moskve in Minska, je beloruski samodržec Evropski uniji včeraj navrgel še novo grožnjo. Uniji je zagrozil z zaprtjem tranzita zemeljskega plina skozi plinovod Jamal, katerega del iz Rusije poteka tudi čez belorusko ozemlje.

Medtem ko so baltske države opozarjale na nevarnost, da bi se lahko napetosti na poljsko-beloruski meji zaradi povečanih možnosti provokacij prelile tudi v oborožen konflikt, je Lukašenko v času močno naraslih cen energentov in ne do vrha napolnjenih rezerv zemeljskega plina v Evropi grozil z energetskim orožjem. »In kaj če bomo prekinili dobavo plina? Mi ogrevamo Evropo in ti nam grozijo, da bodo zaprli mejo,« se je na zasedanju političnega vrha in vojske obregnil ob napovedi poljskega premierja Morawieckega, da bodo zaprli mejo z Belorusijo. Podobno odločitev razglasitve izrednih razmer je sprejela tudi Litva, ki je prepovedala vsakršen vstop v petkilometrsko območje vzdolž celotne meje z Belorusijo.

Mancevič: Lukašenko ne more zapreti pipice brez Moskve Plinovod Jamal čez belorusko ozemlje poteka na trasi 575 kilometrov. Predstavlja eno od plinovodnih žil ruskega Gazproma na evropski trg. Gazprom je glavni ruski plinski dobavitelj, ki so ga v minulih tednih v delu evropske politike obtožili umetnega dvigovanja cen zemeljskega plina z zmanjšano dobavo tega energenta na trgih. Kremelj in Gazprom sta vse očitke zavrnila, ruski energetski gigant pa je v minulih dneh z zagotavljanjem dodatnega plina ponovno začel polniti skladišča zemeljskega plina v članicah EU. Je torej grožnja Lukašenka, da bo zaprl plinsko pipico, kar bi prizadelo predvsem Nemčijo in Poljsko, realna? Po oceni dr. Denisa Manceviča, strokovnjaka za mednarodna in energetska vprašanja, sicer pa direktorja svetovalnega podjetja Herman & partnerji, je možnost, da bi Lukašenko uresničil svojo grožnjo, relativno majhna, ker je to poteza, ki ne bi bila v korist Rusije. »Čeprav je Moskva podpornica Minska, bi zaustavitev dobave plina močno zamajala ugled Gazproma. Zadnja leta so si namreč zelo prizadevali zagotavljati stabilne dobave za Evropo,« pravi Mancevič in svarila Lukašenka bolj razume kot »papirnate grožnje«. Če bi prišlo do zaustavitve dobave plina po plinovodu Jamal, bi to po njegovi oceni še dodatno močno pretreslo evropski energetski trg, dvig cen bi bil neizbežen. Toda Mancevič opozarja, da pipice na plinovodu ne more zapreti Lukašenko sam brez odobritve Moskve. »Lastnik in upravljalec beloruskega plinovoda je Gazprom in ne Belorusija.« Povrhu tega je kapaciteta plinovoda Jamal precej manjša od drugih ruskih plinovodov, ki čez ukrajinsko ozemlje ali Baltik dobavljajo plin na evropski trg.