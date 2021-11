Janez Janša je kot priča danes odgovarjal na vprašanja preiskovalne komisije državnega zbora, ki na zahtevo opozicije ugotavlja politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe med epidemijo in preiskuje sume neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju teh ukrepov.

Sporno združevanje statistike HAT in PCR-testov Vodja preiskovalne komisije Robert Pavšič (LMŠ) je premierja uvodoma vprašal, kdo se je odločil za hitro testiranje v Sloveniji. Janša je odgovoril, da različne institucije in naštel NIJZ, ministrstvo za zdravje in njeno svetovalno skupino ter vlado. »Vsi smo sodelovali pri odločanju o tem, vlada pa je sprejemala odloke.« Glede tega, ali mu je znano, da so strokovnjaki prešnje poletje opozarjali na nezanesljivost hitrih testov, je odvrnil, da je to splošno znano dejstvo. »Če ste pozitivni na hitrem testu, vas zdravnik napoti še na PCR-test, kjer se rezultat potrdi ali ovrže. Hitro testiranje je samo prva faza preverjanja.« Pavšič ga je opomnil, da je vlada ob začetku testiranj HAT in PCR-teste pri obveščanju prebivalstva o stanju epidemije združevala v skupno statistiko, četudi je bilo jasno, da je zanesljivost različna. Janša je dejal, da je bil potreben čas, da so se te stvari uredile na način, kot obveščanje deluje danes. Ob tem je na vprašanje, ali je že slišal za ime dr. Metka Paragi, odgovoril, da »ne oziroma mogoče«. Pavšič je premierja pri tem opozoril, da je prav Paragijeva ob zališanju zatrdila, da je Janšo obveščala o strokovnih pomislekih glede uporabnosti HAT-testov. »Mogoče, ampak če mi je to poslala pisno, še ne pomeni, da sem jaz to prebral,« se je izmikal Janša.

Janša se imena Paragijeve spomni le bežno Paragijeva je sicer v okviru prejšnje seje preiskovalne komisije kot priča z dokumenti dokazovala, »da testi podjetja Majbert Pharm niso ustrezni in da se z njimi ne da obvladovati epidemije. »Ne izpolnjujejo pogojev ECDC, niti tehničnih zahtev,« je dejala in dodala, da je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki je skrbel za verifikacijo testov, kljub temu njihovo ustreznost potrdil in uporabo testov priporočil vladi. Paragijeva je bila sicer 15 let nacionalna kontaktna točka pri ECDC, hkrati je bila zaposlena na NLZOH, kjer so jo v času, ko je opozarjala na napake, odpustili. V nacionalnem laboratoriju je vodila referenčni laboratorij, ki ni referenčen le za respiratorna obolenja, ampak tudi za covid-19.

Janša: Zagotovo je prišlo do zlorabe pri delitvi dodatkov Poslanec Marko Bandelli iz vrst SAB je Janšo nato spraševal glede ugotovljenih nepravilnosti pri dodeljevanju dodatkov. Tako glede višine dodatkov kot neupravičenih prejemnikov dodatkov. »Zagotovo je prihajalo do zlorab pri teh dodatkih. Za odločanje o tem, kdo in v kakšni višini, so bili odgovorni predstojniki institucij. Inšpekcijski organi in nekatera ministrstva so reagirala. To je zabeleženo, poslovanje javnih institucij bo v naslednjih letih preverjalo tudi računsko sodišče. Če so bile sedaj neke zlorabe, to še ne pomeni, da bodo ostale neraziskane. Bi pa težko rekli, da je šlo za milijardo zlorab, mislim, da je večina ravnala odgovorno.«