Pobudniki so prepričani, da ministrstvo šolam daje neživljenjske in popolnoma nekonkretne napotke, zaradi katerih so učitelji in ravnatelji deležni pritiska staršev, ki menijo, da so otroci njihova odgovornost.

Po njihovem mnenju šolski prostori dokazano niso generatorji slabšanja epidemioloških razmer, prav z uvedbo ukrepa testiranja otrok in obveznega nošenja mask v šolskih prostorih pa obstaja utemeljeno tveganje za dodatno slabšanje zdravstvenih razmer v družbi.

Vse, kar slišijo s strani vlade, so pozivi k cepljenju proti covidu-19, pri tem pa stroka ne daje odgovorov, pač pa po njihovem mnenju celo priznava, da podatkov in analiz nimajo, ker jih ne delajo. Vodstvo NIJZ od njih terja, da mu slepo sledijo, vlada pa po po njihovih navedbah na otrocih in šolnikih lomi kopja.

Zahtevo po ustavitvi izvajanja vladnega odloka, ki predpisuje obvezno samotestiranje in nošenje mask za vse otroke v šolah, utemeljujejo s tem, da slednje niso zdravstvene ustanove, učitelji pa ne zdravstveno osebje. Po njihovem prepričanju je večurno nošenje mask dokazano škodljivo, predvsem pri najmlajših pa naj bi bila ustrezna uporaba mask v praksi utopija.

Prepričani so, da izvajanje odloka posega v mnoge ustavno varovane pravice, od pravic otrok do pravic in dolžnosti staršev, da vzdržujejo, izobražujejo in vzgajajo svoje otroke, naštevajo pa tudi številne druge člene ustave. Odgovornim očitajo grobo kršenje konvencije o otrokovih pravicah, prav tako je varstvo pravic otrok po njihovem jasno vidno tudi v družinskem zakoniku.