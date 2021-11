Južnoafriška republika žaluje za preminulim nekdanjim predsednikom F.W. de Klerkom, ki je danes umrl v 86. letu starosti. Bil je zadnji belopolti predsednik Južnoafriške republike, ki se je odpovedal apartheidu in omogočil miroljuben prenos oblasti na vlado Nelsona Mandele.

De Klerk, potomec evropskih kolonializatorjev območja Južnoafriške republike, je državo vodil med leti 1989 in 1994. Bil je ključen človek za vzpostavitev demokracije v državi, je pa od svojih kritikov bil deležen tudi očitkov, da pred volitvami, na katerih so lahko leta 1994 sodelovali vsi državljani Južnoafriške republike, ni zaustavil političnega nasilja v državi. Leto pred tem je za svoja prizadevanja mirnega sobivanja skupaj z Nelsonom Mandelo, voditeljem Afriškega nacionalnega kongresa in njegovim naslednikom na predsedniškem položaju, prejel Nobelovo nagrado za mir. Po prvih vserasnih volitvah v Južni Afriki je postal eden izmed dveh podpredsednikov.

Čeprav je bil de Klerk sprva zagovornik apartheida, je sčasoma svoje mnenje spremenil. V njegovi Nacionalni stranki so ga zato mnogi pojmovali kot izdajalca. Spet drugi so ga zaradi njegove spreobrnitve kovali v zvezde. Pogosto se je preminulega nekdanjega predsednika, ki so mu letos diagnosticirali raka, opisovali za afriškega »Mihail Gorbačova«, ki je bil zadnji sovjetski predsednik, preden je po razpadu Sovjetske zveze nastala Skupnost neodvisnih držav. Prav razpad Sovjetske zveze mu je sicer ponudil možnost, da se odgradi od dolgoletnih skrbi komunističnega prevzema države.

Leta 1990 je v južnoafriškem parlamentu oznanil konec prepovedi delovanja Afriškega nacionalnega kongresa, zastopstva temnopoltih prebivalcev države, in izpustitev njihovih priprtih 27 voditeljev na čelu prav z Nelsonom Mandelo. Prav to je bil začetek končanja apartheida v Južni Afriki. Kljub temu se je de Klerk pozneje zoperstavil ocenam, da je bil apartheid zločin proti človeštvu. ag, agencije