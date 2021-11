Četudi predkazenski postopek še poteka, so policisti predstavili nekaj podrobnosti o korupcijski aferi s ponarejenimi zdravniškimi spričevali. Dva štajerska zdravnika, ki sta osumljena zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic v sostorilstvu, so v sredo zvečer privedli k dežurni preiskovalni sodnici, ki je odredila sodno pridržanje. Odločitev o tem, ali bosta izpuščena na prostost ali pa je sodnica odredila pripor, še ni znana.

Kot je povedal Beno Meglič, vodja mariborskih kriminalistov, so v postopku ugotovili, da naj bi bil zdravnik, ki je imel licenco za delo na področju medicine dela in športa, prepustil drugoosumljenemu, zdravniku splošne medicine, da je izdajal zdravniška spričevala, ki so potrebna za popravljanje dela ali športno dejavnost, čeprav je vedel, da ta te licence nima.

Prijeta sta bila upokojeni zdravnik Rajko B., ki je pogodbeno še opravljal delo za lenarški zdravstveni dom, ter Izudin K., ptujski splošni zdravnik. Že leta 2001 naj bi bila zdravnika pričela s svojim početjem, vse do danes pa naj bi bilo izdanih okoli 14 tisoč ponarejenih zdravniških potrdil.

Potrdila podjetjem na daljavo Posel je potekal tako, da se je eden od zdravnikov vnaprej dogovoril s podjetjem ali društvom, teh je bilo okoli 400 širom Slovenije, katere podatke naj pošljejo za izdajo spričeval zaposlenim ali športnikom, ta spričevala pa so bila nato izdana, ne da bi ljudje res bili pregledani. »Motiv za dejanje je bilo izključno koristoljubje, zdravnika pa sta zanemarila svoje osnovno poslanstvo in sicer skrb za zdravje ljudi,« je dejal Meglič in dodal, da je šlo za okoli 1,2 milijona evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi, ki sta si jo zdravnika razdelila. Za spričevalo športniku je bilo treba plačati od 10 do 15 evrov, za zaposlenega od 50 do 65 evrov. Od 30 do 40 evrov pa je bilo treba plačati za covidna potrdila. Policisti so namreč odkrili, da je eden od zdravnikov v tem času izdajal tudi potrdila o prebolelosti koronavirusa posameznikom, za katere je vedel, da virusa niso preboleli, ter potrdila o opravljenih PCR in hitrih testih. Teh potrdil, povezanih s covidom, naj bi bilo okoli 90.