Robert Golob je na novinarska konferenci spregovoril o aktualnem dogajanju v družbi Gen-I, med drugim je izpostavil rekordno poslovanje družbe, pri tem pa poudaril: »Mislite, da je bil resorni minister s tem zadovoljen? Ha, ha, ha, 'malo morgen'. Začelo se je govoriti, da mora Golob oditi.« Ker mu pred dnevi nadzorni svet družbe ni podelil novega mandata na čelu družbe, prav tako pa za novega predsednika uprave ni bil imenovan nihče drug, bi moralo zdaj novo upravo imenovati sodišče. »Sodno imenovanje uprave ni legitimen plan za Gen-I in ga ne sprejemam, saj vodi v propad Gen-I,« je dejal Golob, ki na čelu uprave letno prejeme plačo v višini 214 tisoč evrov bruto. »Moja in plače sodelavcev so odvisne od našega poslovanja,« je dodal.

Presenetljivo pa je, kot rečeno, na novinarski konferenci spregovoril tudi brigadir Tone Krkovič, ki je zaposlen v podjetju, ob tem pa je stopil v bran Golobu. »Dobil sem klic, da v Gen-I pomagam pri pridobivanju novih poslovnih priložnosti ... Igrice, ki jih doživljam v letu dni dela tu, so grozne. Pa sem šolan sem za čudne stvari, za katere je boljše, da ne veste,« je dejal Krkovič. Spregovoril je tudi o služenju zaporne kazni skupaj z Rokom Snežičem na Dobu. Prav slednji naj bi mu povedal, da bodo Goloba umaknili. Ko ga je Krkovič vprašal, zakaj bi se to lahko zgodilo, pa mu je Snežič odvrnil, da se bodo o tem pogovorili v živo z generalnim sekretarjem SDS Borutom Dolancem, ki je zadnje dni »zaslovel« v zgodbi, ko se je želel z zdaj že bivšim direktorjem Elektra Ljubljana Andrejem Ribičem v poslanski pisarni SDS dogovoriti za sporazumni umik Ribiča s čela tega podjetja.

Spomnimo še, da je Rok Snežič zaporno kazen na Dobu služil tudi skupaj s sedanjim premierjem Janezom Janšo. Poleg tega je bil takrat, tako kot Janša, zaradi zadeve Patria v zaporu tudi Krkovič. Pravnomočno sodbo v zadevi Patria je pozneje razveljavilo ustavno sodišče. Janša in Krkovič sta bila iz zapora po tej odločitvi izpuščena, zadeva pa je še pred ponovnim sojenjem zastarala.