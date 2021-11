Požar je okrog 4. ure po lokalnem času izbruhnil v bolnišnici za infekcijske bolezni v mestu Ploiesti na jugu Romunije. Kot je za medije povedal zdravstveni minister Cseke Atilla, so požar hitro pogasili, a žal sta dva človeka umrla.

Sprožili so preiskavo dogodka, v katerem je poleg tega medicinska sestra utrpela hude opekline. Še 16 bolnikov so zaradi dima morali premestiti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja bolnišnice Bogdan Nica je povedal, da so stavbo lani prenavljali in da so tako električno napeljavo kot sistem za oskrbo s kisikom nedavno preverjali.

Gre za zadnjega v nizu več požarov s smrtnimi žrtvami, ki so od začetka pandemije covida-19 izbruhnili v romunskih bolnišnicah. Oktobra je v požaru v mestu Constanta umrlo sedem covidnih bolnikov na intenzivnem oddelku, januarja pa je pet bolnikov umrlo v bolnišnici v Bukarešti. Že novembra lani je požar v bolnišnici v mestu Piatra Neamt terjal 15 življenj.

Še trije covidni bolniki so aprila 2020 umrli zaradi napake v sistemu za oskrbo s kisikom v mobilni enoti intenzivne nege v Bukarešti.

Romunija se sicer trenutno sooča s kriznimi razmerami zaradi širjenja epidemije covid-19. Številne covidne bolnike so že morali poslati na zdravljenje v tujino, saj na svojih oddelkih intenzivne nege niso več imeli prostora za sprejem novih bolnikov.