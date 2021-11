Bolgarija, kjer je precepljenost proti covidu-19 z manj kot 30 odstotki med odraslimi najnižja v EU, se spopada s silovitim četrtim valom pandemije. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je pri 415, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dnevno beležijo tudi po več kot 5000 novih okužb, kar je sicer že nekoliko manj kot ob vrhuncu vala konec oktobra, medtem ko dnevno število smrti zaradi covida-19 ostaja na rekordnih ravneh. V začetku tedna so jih v 24 urah potrdili 334, kar je največ od začetka pandemije. V sredo so poročali o 199 mrtvih in 3853 na novo okuženih.

Mehanizem EU za civilno zaščito naj bi okrepil sodelovanje v uniji ob dogodkih, kot so hujše naravne in druge nesreče ter izboljšal tako preventivo kot odziv nanje. Ko se ena od držav članic unije sooči z nesrečo, za soočenje s katero nima zadostnih lastnih zmožnosti, lahko preko mehanizma zaprosi za pomoč drugih članic. Pomoč se nato usklajuje preko Evropske komisije, v mehanizmu pa sicer poleg članic unije sodelujejo še Islandija, Norveška, Severna Makedonija in Turčija, piše dpa.

Preko omenjenega mehanizma je za pomoč že pred časom zaprosila tudi soseda Bolgarije, Romunija, ki jo je vrhunec četrtega udaril v sredini oktobra, ko so dnevno zabeležili celo več kot 18.000 novih okužb. Zdaj se to število giblje okoli 7000, a dnevno število smrti zaradi covida-19 še vedno presega 400 in razmere v bolnišnicah ostajajo zelo kritične. Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje je v Romuniji proti covidu-19 zdaj polno cepljenih okoli 40 odstotkov prebivalstva, ta delež pa se je občutno povečal v minulih tednih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.