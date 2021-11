Dvajset točk Dončića premalo za zmago Dallasa

Košarkarji Dallasa so ponoči v severnoameriški košarkarski ligi NBA izgubili na gostovanju v Chicagu s 107:117. Luka Dončić je na tekmi dosegel 20 točk in temu dodal 10 podaj, osem skokov, štiri ukradene žoge in blokado.