Tonin je za 24ur zvečer dejal, da afera ovira vlado in jo postavlja v nelagoden položaj. Namignil je, da obstaja možnost, da bi Vizjak odstopil oz. sprejel »konkretne odločitve, ki bodo razbremenile vse«.

Na drugi instanci je premier Janez Janša, ki odloča o imenovanju ministrov. Na koncu pa je interpelacija, kjer Vizjak ne bo imel podpore NSi, je dodal Tonin, ki je podobno povedal tudi za Odmeve TV Slovenija. Na vprašanje TVS, ali bo torej NSi glasovala za interpelacijo, je odgovoril, da jasneje ne more povedati, da Vizjak ne uživa podpore NSi.

V delu opozicije so danes v luči objav posnetkov Vizjakovega pogovora s poslovnežem Bojanom Petanom ponovili pričakovanje, da se glede podpre Vizjaku opredelita koalicijski stranki NSi in SMC.

Kot so izpostavili v delu opozicije, se je izkazalo, da so posnetki Vizjakovih pogovorov izpred 14 let pristni, v NSi pa so oktobra dejali, da bi moral okoljski minister v primeru dokazane avtentičnosti odstopiti s položaja.

Po poročanju časnika Delo naj bi Vizjak sicer dopuščal možnost odstopa. Kot je danes dejal vodja poslancev SDS Danijel Krivec, naj bi se v SDS o tem, ali je minister še deležen njihovega zaupanja ali ne, odločali po zagovoru v okviru interpelacije. Za uspeh interpelacije je sicer potrebnih 46 poslanskih glasov.

Tonin je v pogovorih za 24 ur zvečer in Odmeve sicer zanikal vsakršno vmešavanje v razrešitev nekdanjega direktorja Elektra Ljubljana Andreja Ribiča. Kot je zatrdil, so o razrešitvi odločali v nadzornem svetu, ne pa infrastrukturni minister iz vrst NSi Jernej Vrtovec. Ob tem meni, da želi Ribič zvaliti krivdo na Vrtovca, saj da ni dobil, kar je želel.

»Imam občutek, da se je gospod, kot vse kaže, politično sam dogovarjal za primeren sestop, za primerno odpravnino in po svoje ga ni dosegel. Je pa zdaj kar naenkrat kriv minister Vrtovec, ki ga ni bilo ne na tem sestanku in nima nobenega vpliva na nadzorni svet,« je dejal Tonin za 24ur zvečer.

Zanikal je tudi očitke, da bi si NSi želela posegati v energetiko. Ribič je sicer ob razrešitvi prst uperil v SDS in Vrtovca, pa tudi na Slovenski državni holding. Tam naj bi mu poleti dali vedeti, da se mu, če ne bo sodeloval, lahko zgodi predčasna razrešitev. Po navedbah TVS naj bi v četrtek prišlo tudi do menjave na čelu Elektra Maribor.