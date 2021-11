Potem ko je kazalo, da so košarkarji Cedevite Olimpije po porazni igri v prvem polčasu proti Ulmu v 4. krogu evropskega pokala že obsojeni na poraz, so v drugem vstali od mrtvih. Žvižge in kritike navijačev so s fanatično borbenostjo pretvorili v stoječe ovacije in poskrbeli za košarkarski večer, kot ga v Ljubljani že dolgo ni bilo. A kljub vsemu se ni končal srečno. Po dveh podaljških se je v Stožicah naposled veselilo nemško moštvo.

Pred začetkom sinočnjega obračuna je bil v središču pozornosti v Stožicah nekdanji kapetan slovenske reprezentance in rojeni Ljubljančan Jaka Lakovič. Trener Ulma, ki v članski karieri nikdar ni zaigral za Olimpijo, saj je iz Slovana krenil v Krko ter nato v številne evropske klube, je ob predstavitvi ekip prejel aplavz ljubljanske publike, ki se ji zagotovo ni sanjalo, kaj sledi. Njihovi ljubljenci so v obračun krenili porazno, brez idej in prave energije. Po vsega štirih minutah je semafor v dvorani kazal neverjetnih 0:13, Olimpijin trener Jurica Golemac pa je že posegel po dveh menjavah in povsem ponorel na Marka Radovanovića, ki je hitro izgubil dve žogi. Čeprav se je takrat s tribun že slišal kakšen žvižg, so navijači prepoznali, da igralci bolj potrebujejo spodbudo. »Olimpija, Olimpija!« je nekajkrat zadonelo s tribun, a sta imela še naprej več razlogov za veselje navijača Ulma, ki sta z udarjanjem na boben neumorno spodbujala svojo ekipo.

Po katastrofalni uvodni četrtini so gostitelji v drugo vstopili odločeni, da ujamejo nasprotnika. Odprlo se jim je pri metu za tri, posledično se je dvignila tudi obramba in kazalo je, da bo visoka prednost nasprotnika kmalu le preteklost. V največjem naletu zmajev je imel Jackie Carmichael možnost zabijanja za minus pet, a se je odločil za polaganje, ga nerazumljivo zgrešil ter s tem svojo ekipo znova pahnil v prepad. Naenkrat se je Olimpiji povsem ustavilo, v njihov koš je padalo z vseh strani, naskok Ulma pa se je ob koncu prvega polčasa dvignil že na minus 21, kar je posameznike na tribunah tako razjezilo, da so zapustili dvorano, spet drugi pa so namenili nekaj sočnih besed športnemu direktorju Saniju Bečiroviću.

Po zagotovo napetih 15 minutah med glavnim odmorom je Olimpija v drugi polčas vstopila kot prerojena. Sprva je zagospodarila v obrambi, nato pa se ji je odprlo še v napadu. Številne uspešne akcije so gledalce spravile na noge, Zach Auguste pa je proti koncu tretje četrtine s prostega meta poskrbel za prvo vodstvo zmajev na tekmi. Tretjih deset minut so gostitelji dobili s kar 31:11, za fanatično borbo pa so jih navijači s parketa pospremili s stoječim aplavzom. A naloga še ni bila opravljena. Zmaji so za povratek porabili veliko energije, zato so potrebovali pametno igro tudi v zaključku. Ulm je zaostanek za osem dobro minuto pred koncem izničil, Thomas Klepeisz pa je osem desetink pred koncem zgrešil drugi prosti met za zmago gostov. V podaljšku je Olimpija zaostajala, po zaslugi Jacoba Pullena pa prišla v položaj za uspeh, a je Auguste dve desetinki pred koncem zadel le en prosti met in sledilo je drugih dodatnih pet minut. Tokrat se gostiteljem po slabem vstopu ni uspelo pobrati in zmaga je odšla v Nemčijo.

Evropski pokal, 4. krog, skupina B: Venezia – Budućnost 72:67, Promitheas – Brusaspor 83:80, Virtus – Valencia, Gran Canaria – Bourg oboje sinoči, vrstni red: Budućnost 3-1, Virtus in Gran Canaria po 2-1, Olimpija, Venezia, Ulm in Bursaspor po 2-2, Valencia in Bourg po 1-2, Promitheas 1-3.