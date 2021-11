Najhujši dan v parlamentu

V državnem zboru so poslanci včeraj sprejeli dve pomembni odločitvi. Najprej so srednje veliko občino, ki se imenuje po nekem manjšem kraju, ob katerem stoji jedrska elektrarna, povišali v mestno občino. Češ da gre za zadnji branik pred širjenjem Zagreba (!) in si to tudi zasluži. Potem so za ustavnega sodnika na predlog predsednika države imenovali človeka, ki je pravo študiral 17 let in je že zato zagotovo zelo kompetentna oseba za najvišji sodni naziv v državi. Pustimo ob strani druge njegove vrline, kot so petje rasističnih pesmi in razmisleki o streljanju beguncev.