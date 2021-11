Ničesar ne morem spremeniti. Tega ni bilo enostavno sprejeti, a tako je v športu. V življenju so vzponi in padci. Najpomembnejše je, da se po vsakem padcu pobereš in najdeš motivacijo za naprej. Ta poraz je motivacija za naprej. Videli smo, da imam še veliko rezerv, tako pri startu kot med vožnjo. Na to se bom osredotočil in skušal popraviti letošnje napake. Predvsem starti so bili slaba točka. Vedno sem se moral prebijati iz ozadja. Jutri je nov dan. Kmalu bo tu nova sezona, čez tri mesece se spet začne. Za razmišljanje ne bo veliko časa.

Nikdar nisem podvomil o tem. Zavedal sem se sicer, da so se odstotki za skupno zmago v nedeljo bistveno zmanjšali. Vendar sem borec, vedno se borim do konca. Še vedno je obstajalo upanje. Pravijo, da upanje umre zadnje. Glavni cilj je bil, da se poskusim peljati tako, kot znam. Vedeli smo, da ne bo enostavno, ker se nisem boril z le enim, pač pa z dvema, ki sta bila pred mano. Ne nazadnje tudi svojim tekmecem ne privoščim, da bi se kaj zgodilo. Predvsem sem vesel, da smo vsi sezono končali zdravi. Je pa res, da bi si želel končati na najvišji stopnički, to je cilj vsakega od nas. Na koncu zmaga eden, za druge je težko. Treba se je s tem sprijazniti, to pozabiti in se osredotočiti za naprej.

Tu v Mantovi sem se na motorju dobro počutil. Pritiska je bilo nekaj, a ne toliko, saj je nedelja naredila svoje. Zavedal sem se, da imata prva dva kar veliko prednost za eno samo dirko. Vseeno sem se boril do kariraste zastavice, dal v zadnji vožnji vse od sebe. Sam zagovarjam, da ne smeš nikdar obupati. Z vožnjami sem torej zadovoljen. Seveda bi si želel zmagati na zadnji dirki, bom pač naslednje leto.

Sezona je bila solidna, dobra. Posamezne vožnje so bile v redu. Je pa bilo preveč vzponov in padcev. S konstantnostjo nisem tako zadovoljen, čeprav sem pogosto končal na odru za zmagovalce. Prve vožnje so mi vedno delale preglavice, šele v drugih vožnjah sem se sprostil in odpeljal tako, kot znam. Sezona se gotovo ni končala po naših željah.

Pred poškodbo je bila prednost lepa, udobna, 28 točk pred drugouvrščenim. A v takšnem športu, kot je motokros, so poškodbe sestavni del. Tega si seveda ne želimo, a se dogaja. Skušal sem se vrniti, kolikor hitro se je dalo. Še sam nisem mogel verjeti, da sem bil že osem dni po operaciji na dirki na Sardiniji. Mi je pa odtlej res nekaj manjkalo. Nisem bil sproščen. Potreboval sem tudi nekaj časa za adaptacijo na dirkah. Začele so se težave s prvimi vožnjami. Očitno me je v glavi nekaj zaviralo. A dal sem vse od sebe.

Sezona je bila nora. Tudi pritiski na zadnjih tekmah so bili enormni. A za naš šport je to dobro, dobil je veliko novih gledalcev. Lepo jih je bilo videti tam nekje od dirke v Nemčiji, ko so se ukrepi malo sprostili. Odtlej je prihajalo ogromno navijačev, vzdušje ob progah je bilo podobno tistemu izpred dveh let, pred časi covida. Zanimanje je naraslo. Upam, da se stvari vračajo v normalne tirnice in da lahko pričakujemo normalno sezono z dvodnevnim formatom.

Rezerv je veliko. Nikdar ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Lahko si ne vem kolikokrat prvak, pa se da še izboljšati. Ena največjih rezerv so starti, ki so mi delali največ težav. Vem, da sem kondicijsko eden bolje pripravljenih, a tudi tu so še rezerve.

Gre za kombinacijo motorja in dirkača. Čeprav je v motokrosu v zadnjih letih veliko tehnologije in elektronike, razliko še vedno naredi dirkač. To ni motoGP ali formula ena, kjer je odločilen poudarek na tehnologiji in nastavitvah motorja.

Časa žal ni veliko. Že naslednji teden začnem testiranja – v četrtek v Arcu, nato v Mantovi, pa tudi na peščeni progi na Hrvaškem, kjer običajno treniram. Sredi decembra si bom vzel dva ali tri tedne dopusta, odvisno od tega, kdaj bomo začeli sezono. Če bomo šli na normalen koledar, torej z začetkom sezone konec februarja ali v začetku marca, veliko časa za počitek ne bo.

Mislim, da se pripravljajo kar velike spremembe. Ne bo sicer menjave generacije motorja, ker se to zgodi na vsaka tri leta, jaz pa sem ta motor začel voziti leta 2020, bo pa veliko izboljšav.

Toni je velik šampion. Zelo ga spoštujem. Veliko lepih tekem sva odpeljala, veliko dvobojev. Vsi ti boji so vedno bili čisti. Tudi on je mene zelo spoštoval. V karavani ga bomo pogrešali. Čeprav je star že 36 let, se je do polovice sezone še boril za naslov prvaka, dokler ni padel na dirki na Sardiniji. Hiter je še vedno.