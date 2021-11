F. M. Dostojevski: Mladenič (Beletrina, 2021) F. M. Dostojevski se je v romanu Mladenič lotil odnosa med očeti in sinovi, obstoječa dela na to temo se mu ob družbenih spremembah v Rusiji namreč niso več zdela umetniško in idejno prepričljiva. V središče je postavil egocentričnega mladega Arkadija, ki še raziskuje svojo identiteto. Prizadeva si, da bi prišel do denarja in družbene moči, ki bi mu nato ponudila osebno avtonomnost, a hkrati hrepeni po očetu. Obsežen roman je prevajalsko obdelala Urša Zabukovec, njena je tudi spremna beseda.

Lana Bastašić: Ujemi zajca (Sanje, 2021) Roman Ujemi zajca Hrvatice Lane Bastašić se posveča prijateljstvu in odraščanju. V njem se prepletata zgodbi Sare in Lejle, ki sta skupaj preživeli otroštvo, a zdaj hodita po radikalno drugačnih življenjskih poteh – ena se je iz svoje države odselila, druga je ostala v Bosni. Njuno srečanje in načrtovanje road tripa povzročita buren trk različnih spominov in nasprotujočih si izkušenj. Roman, ki je avtorici prinesel nagrado Evropske unije za literaturo, je prevedla Dijana Matković.

Mitja Pucer (ur.): Najlepše slovenske ljudske pesmi (Mladinska knjiga, 2021) V zbirki Zlata Slovenija, ki je ob 30. obletnici samostojnosti izšla pri Mladinski knjigi, so že objavili knjige o kulturni dediščini, denimo Najlepše slovenske pregovore in reke, zdaj pa je pred bralci še delo Najlepše slovenske ljudske pesmi. Prinaša ljudske in ponarodele pesmi o ljubezni, življenju, minevanju časa, pravici, vojaški obveznosti in poslednjem počitku po izboru Metke Pušenjak. Znova nas torej spomni na Če študent na rajžo gre, Tam dol na ravnem polju, Od Celja do Žalca…

Julian Gough: V ječo z malo nesrečo (Morfemplus, 2020) Skrivnostno bitje čofne v Zajčevo in Medvedkino mirno poletno jezero, in že imamo novo zgodbo iz serije o priljubljenih junakih pisatelja Juliana Gougha in ilustratorja Jima Fielda. Zgodba V ječo z malo nesrečo odpira dilemo, ali je v jezero čofnila puhasta sovica ali ogromna lačna pošast. Gre končno za bitje, ki ima celo slabše navade kot Zajec? Slednji skrivnost sicer lahko razreši, a ko se najboljši dan prevesi v najslabšega, potrebuje Medvedkino pomoč. Prevod Branke Dobovšek Dekleva.