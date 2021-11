Kriza na poljsko-beloruski meji še zdaleč ni več samo humanitarna, temveč tudi politična. Medtem ko je na tisoče ljudi včeraj še naprej vztrajalo ob poljski žičnati ograji na beloruski strani, je diplomacija pa tudi propagandna dejavnost dobivala nove obrate. Potem ko je Evropska unija že pred meseci pretrgala komunikacijo z beloruskim režimom, se je poskušalo k umiritvi razmer prepričati tesnega zaveznika beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, ruskega predsednika Vladimirja Putina. Prav njegove prstne odtise v aktualnih zaostrovanjih na poljsko-beloruski meji pa vidi poljski premier Mateusz Morawiecki, ki Lukašenka opisuje zgolj kot izvajalca Putinovih želja.

Prav o nadaljnjih možnih sankcijah so včeraj razpravljali veleposlaniki držav članic EU. Ena izmed možnosti je tudi prepoved letov v EU vsem letalskim družbam, ki prevažajo migrante v Minsk, če tega ne bodo opustile. O nadaljnjih sankcijah proti Belorusiji in letalskim družbam se je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen pogovarjala tudi z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom med včerajšnjim obiskom v ZDA. Ob oceni, da pri dogajanju na poljsko-beloruski meji ne gre za migrantsko krizo, ampak poskus avtoritarnega režima, da destabilizira sosednje države, je napovedala razširitev obstoječih evropskih sankcij.

Tja je namreč Rusija na patruljo včeraj poslala dva jedrska bombnika, ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa se je v podporo uradnemu Minsku sešel z beloruskim kolegom Vladimirjem Makeijem in Evropsko unijo posvaril, naj se ne pusti potegniti v nevarno spiralo zaostrovanj. Apeliral je na »odgovorno ravnanje evropskih partnerjev«, ki zaradi krize na poljsko-beloruski meji ne bi smeli sprejemati novih sankcij proti Belorusiji. Lukašenkov režim namreč zanika načrtno vabljenje in pošiljanje migrantov na meje z Evropsko unijo čez belorusko ozemlje ter odgovornost za to pripisuje mednarodnim združenjem tihotapcev ljudi.

S Putinom se je po telefonu pogovarjala nemška kanclerka Angela Merkel in ga pozvala, naj Lukašenka prepriča, da preneha uporabljati migrante kot orodje pritiska na Evropsko unijo. Toda Putin je Merklovi dal jasno vedeti, da ni pravi naslov za njen klic. Govoriti morate z beloruskim predsednikom, naj bi ji namignil. Da pogovor Merklove ni kaj prida zalegel, se je pokazalo tudi v vse ostrejših gestah Ruske federacije, ki so se v znamenje podpore Lukašenku zrcalile tako na diplomatskem parketu kot beloruskem nebu.

Opozorila obema državama

Visoka komisarka za človekove pravice Michele Bachelet je države pozivala k takojšnjemu ukrepanju za končanje nevzdržnih razmer ob poljsko-beloruski meji. »Teh stotine mož, žensk in otrok ne smemo prisiliti, da še eno noč preživijo pri temperaturah pod lediščem brez primernega zatočišča, hrane, vode in zdravstvene oskrbe,« je opominjala obe državi.

Medtem ko Poljska še naprej ni dovolila prihoda človekoljubnih organizacij in novinarjev na območje, so beloruske varnostne sile objavile slike migrantov z okrvavljenimi rokami, ki naj bi si jih porezali med poskusi predreti žičnato ograjo. Slike so služile kot podlaga argumentaciji, da Poljska noče sprejeti migrantov in torej ne izpolnjuje svojih obveznosti iz konvencij o človekovih pravicah. Podobno argumentacijo so predstavili tudi v Moskvi. Po drugi strani pa je tudi poljsko obrambno ministrstvo objavilo videoposnetek, na katerem se sliši strele na beloruski strani meje.