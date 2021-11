V samo štiriindvajsetih urah se je britanska grožnja zelo zaostrila. Premier Boris Johnson v ogenj pogajanj z Evropsko unijo o severnoirskem protokolu pošilja lorda Davida Frosta, nekdanjega glavnega brexitskega pogajalca, ki ga je povišal v brexitskega ministra. Sam se je medtem zaradi velikega domačega političnega škandala (vrsta njegovih konservativnih poslancev mlati veliko denarja z dodatno službo) rad umaknil pod okrilje podnebnega vrha COP26 na Škotsko, ker gre h koncu.

Frost že od julija omenja šestnajsti člen severnoirskega protokola, ki je ključni del sporazuma z Brusljem o britanskem odhodu iz Evropske unije. Zdaj z njim iz dneva v dan bolj grozi. Iz zelo možne opcije je zrastel v »morda edino opcijo, če britanska pogajanja z EU ne bodo rešila (tehničnih) problemov pri izvajanju severnoirskega protokola«.

Evropska unija popušča,toda Johnson potrebuje krizo

Cilj tega pred dvema letoma podpisanega protokola je preprečiti vrnitev trde (tradicionalne) meje med Irsko in Severno Irsko, ki bi gotovo »vrnila« (tridesetletni) nemir in nasilje v Severno Irsko, njegov šestnajsti člen pa je »varovalka«, s katero lahko Britanija ali EU enostransko prekine spoštovanje protokola, če oceni, da povzroča resne probleme.

Problemi so, vendar se o njih pogajajo, ni pa več skrivnost, da se je Johnson protokola želel znebiti, še preden ga je podpisal. Ta pogajanja, ki so se začela pred skoraj štirimi tedni, se ne premaknejo nikamor, London in Bruselj krivdo pripisujeta drug drugemu. Napetost se povečuje, ker jutri v London spet prihaja Frostov glavni sogovornik, podpredsednik evropske komisije Maroš Šefčovič, ki pravi, da britanska stran na pogajanjih ni pripravljena sprejeti niti enega od ponujenih kompromisov.

EU je Londonu ponudila pol manj carinskega nadzora za blago, ki potuje med Severno Irsko in preostalim delom Velike Britanije, in 80-odstotno zmanjšanje zdravstvenih pregledov živalskih in rastlinskih produktov, namenjenih v samopostrežbe, pa to Londonu še ni dovolj.

Napetost še povečujejo govorice, da bo Johnson že jutri, po koncu COP26, sporočil sprožitev šestnajstega člena. Predvsem zato, da bi s to pobrexitsko krizo preusmeril pozornost s škandaloznega ravnanja ne samo vrste poslancev z drugimi službami, ampak tudi njegove vlade, ki jih brani. Zaradi tega škandala bledi Johnsonov brexitski sijaj, konservativci pa prvič pod njegovim vodstvom v raziskavah priljubljenosti strank zaostajajo za laburisti.