Nepreslišano: Marjan Fabjan, trener šampionk v judu

Sem strog, a imam srce. Tudi če koga kaznujem, hkrati že vem, kako mu bom najbolje pomagal. Vsak ima svoje življenje in probleme. Dober trener mora vse vedeti o tekmovalcu, saj mora prevzeti odgovornost zanj. Pravzaprav te otroke vzgajam skupaj z njihovimi starši. Vse učim najprej pozdraviti in pogledati v oči, tega danes mnogi ne znajo. Trdo delo je najboljša življenjska šola, učim jih discipline in natančnosti. Največ težav z otroki je od 14. do 17. leta. Če jih pripelješ skozi to, zmagaš. Pa ne gre le za športne uspehe, ampak za zdravo odraščanje, poštenost. Pri nas ne potrebujejo nobenih vitaminov, proteinov, dopinga. V vrhunskem športu to potrebujejo le slabiči.