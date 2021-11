Predstavnik urada visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR) za Južno Ameriko, ki ima sedež v Santiagu de Chile, je minuli teden vlado desničarskega predsednika Sebastiana Pinere pozval k »hitri, temeljiti, natančni in učinkoviti preiskavi dogodkov«, v katerih je vojska ubila 23-letnega pripadnika lokalne staroselske skupnosti.

Dogodek se je pripetil prejšnji teden v pokrajini Biobio, oddaljeni 630 kilometrov južno od glavnega mesta Santiaga. Vojaki so pri tem ranili še tri druge osebe, med njimi mladoletnega fanta. Tudi ti so pripadniki Mapučev, ljudstva, ki se bojuje za politično avtonomijo in vrnitev ozemlja, ki jim je bilo odvzeto v 19. in 20. stoletju. Država ga je prodala ali celo podarila belim kolonialistom, večinoma Evropejcem, s čimer je Mapuče potisnila na rob preživetja.

Pinera dobil razlog za podaljšanje izrednega stanja

Radikalnejše staroselske politične organizacije v zadnjih letih svoje zahteve zaostrujejo, poleg uličnih protestov so izvedle razne nasilne akcije proti veleposestnikom in lesnim obratom z zažiganjem poslopij in zaporami cest. Njihov upor je uperjen predvsem proti gozdarskim podjetjem in tovarnam celuloze, ki imajo v posesti štiri milijone hektarjev in so uničile avtohtone gozdove, zato da gojijo nasade borovcev in evkalipta.

V štirih pokrajinah na jugu države (Malleco, Cautín, Biobío in Arauco) od sedmih, ki sestavljajo tri večje regije – Biobio, Araucania in Los Rios, kjer živi večina Mapučev, je v začetku oktobra letos predsednik Pinera razglasil izredno stanje. Tja je napotil enote vojske in pripadnike vojaške mornarice z nalogo, da zagotovijo logistično, tehnološko in komunikacijsko podporo policiji v boju s »terorizmom, trgovino z mamili in organiziranim kriminalom«. Skupnosti Mapučev ni omenil in jih tako posredno izenačil s teroristi in tihotapci mamil ter drugimi kriminalci. Namesto reševanja političnega problema je tega zreduciral na problem varnosti.

V zvezi z omenjenim incidentom minulo sredo je Pinera izjavil, da je šlo za odgovor enot mornariške pehote in vojske na »napad teroristične skupine«. Šlo naj bi za nasilneže, oborožene s strelnim orožjem. V uradnem sporočilu OZN piše nekaj drugega, in sicer, da je do uboja 23-letnika prišlo pri nadzoru vozil, ki so ga izvajale policijske in vojaške enote. Lokalni mediji pa navajajo pričevanje očividca, voznika avtobusa, ki se je naključno znašel na kraju dogodka. Povedal je, da so vojaki spustili naprej kolono vozil, nato pa nanjo brez razloga streljali. Zanimivo je, da je ravno tisto sredo Pinera pozval parlament k podaljšanju izrednega stanja še za 15 dni in je zato potreboval dodaten razlog, ki ga do tega incidenta ni imel.