Besede z neodkritih ozemelj

Prevajanje poezije je dandanes pri nas bržčas ena najbolj ogroženih, čeprav zavoljo vsesplošne higiene tudi najbolj potrebnih dejavnosti. Sleherna prevedena pesniška zbirka je praznik, še toliko večji, kadar med nas prihaja iz tako imenovanih eksotičnih jezikov. Pesniška zbirka Ljubezen je estonske pesnice, pisateljice in prevajalke, sekretarke Pen International Kätlin Kaldmaa (1970) je gotovo eden tistih literarnih dogodkov, ki prebijajo opno povprečja – tako jezikovnega kot tematskega, kajti osišče zbirke predstavlja prav naslovna ljubezen. Ta je ob smrti seveda temelj našega življenja (in zato tudi pesnjenja), a hkrati tudi eden najbolj »nevarnih« pesniških terenov, na katerem se hitro zdrsne – v kliše, banalnost, solzavost, celo vulgarnost ipd. Ljubezen je se tem čerem zanesljivo izogne in na izvirnih, neredko humornih in arhetipskih valovih varno pluje v tisto dvoprekatno reč.