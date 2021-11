Moj namen je bil, prav zaradi take kompleksne problematike, brez dvoma zelo naiven. Pa vendar bom v tem članku poskusil znova.

Ko sem iskal vzrok za tako slabo stanje pri nas, sem morda našel bistvo, da je bil tržni sistem v tako imenovani tranziciji prav na vsakem koraku za vzor. Tudi zato, ker je bilo to strokovno zelo enostavno. Že od vsega začetka je bila premalo poudarjena vloga dobre države po meri vseh državljanov in vrednostno in socialno integrirana družba. Brez dobre dejansko demokratične države in solidarnosti kot temeljnega principa za uresničevanje 2. člena naše ustave, ki pravi, da je država RS socialna, nima nikakršne možnosti.

Če pogledamo, kakšen je bil razvoj RS vse od osamosvojitve, ne moremo biti zadovoljni. Vseskozi je prevladovala neoliberalna politika, stranke so dejansko ukradle državo državljanom. Glavni cilj politike je bil oblast kot sredstvo za plen in privilegije in ne zastopanje državljanov in njihovih pravic in interesov. Korupcija je logični element take politike. Celotna politika je v interesu raznoraznih klik. Zelo nazorno se kažejo rezultati take politike v zdravstvu, ki je nedvomno temelj socialne države.

Sedanji politiki ustreza kaos, kjer so vsi proti vsem in ekonomsko neučinkoviti javni izvajalci. Najpomembnejša naloga politike je, da zastopa v menjavi dela vse državljane, tudi zasebni zdravstveni izvajalci niso sistemska motnja. V celoti pa je sistemska napaka najvišjega ranga, da državljani »kupujejo« zdravstvene storitve kot posamezniki, ker tudi nujnih zdravstvenih storitev ne morejo dobiti v javnem zdravstvenem sistemu.

V ZZZS so od vsega začetka od osamosvojitve RS dalje uvedli zavarovalniški sistem, ki je konceptualno nasproten solidarnosti. V zavarovalniškem sistemu vsak državljan zastopa le sebe kot posameznik. Iz tega je jasno razvidna konceptualna, strokovna in družbenopolitična napaka zgradbe ZZZS. To svojo napako so dogradili z uvedbo dopolnilnega zavarovanja. Krivdo za tak »razvoj« ZZZS imata državna oblasta in politika.

Poleg tega se je okoli takih zavarovanj formirala močna klika, katere edini namen je še naprej ostati družbeni zajedavec, saj samo administrativni strošek dopolnilnih zavarovanj znaša 60 milijonov evrov vsako leto.

Jasno bi moralo biti, da je vsako politično razglabljanje o privatizaciji javnega zdravstva protiustavno. Tega dejstva bi se morali zavedati tudi v zdravniški zbornici, v kateri je vseskozi prisotna pobuda za privatizacijo zdravstva. Trdno sem prepričan, da bi se morala zdravniška zbornica preoblikovati kot ceh brez državnih nalog in pristojnosti za javno zdravstvo.

Takoj bi se moral preoblikovati ZZZS v obliko profesionalne državne uprave (zdravstveno blagajno) z edino nalogo – na profesionalni ravni uresničevati program javnega zdravstvenega varstva, ki ga sprejema državni zbor. Sprejeti je treba nujno tudi zakonodajo o oblikovanju javnih zavodov in dopolniti zakonodajo tako, da koncesije ne bodo »fevdi«.

Ker je naša politika popolnoma nedemokratična in je vsevprek kršena pravna država, od ustave dalje, so razmere take, da ni nikakršnih možnosti za nujne, sistemske izboljšave javnega zdravstvenega sistema. O modrosti, ki je temeljna vrednota dobre politike, ni ne »duha ne sluha«.

Politične razmere celo vedno bolj eskalirajo. Politične stranke ne bodo dopustile nobenih sprememb politične klime v Sloveniji. Nujne spremembe so zato možne le pod neposrednim pritiskom državljanov, v okviru tako imenovane civilne družbe.

Mag. Janez Tršan, Ljubljana