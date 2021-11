V poslanski skupini SDS so potrdili, da je poslanec Ljubo Žnidar po oddani glasovnici za ustavnega sodnika Roka Snežiča podal tudi odstopno izjavo. Razlogov za takšno potezo pol leta pred parlamentarnimi volitvami in zaključkom poslanskega mandata v stranki ne razkrivajo. Pojasnili so le, da gre za odločitev osebne narave, vrača pa se v gospodarstvo. Žnidar je bil prvič izvoljen za poslanca leta 2011, kmalu zatem je prestopil v vladne vrste, kjer je bil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prostor, nato pa je poslanski mandat osvojil še na volitvah v volilnem okraju Žalec leta 2014 in 2018.

Kaj se skriva za odstopom iz osebnih razlogov, ostaja neodgovorjeno, ker poslanci običajno ne zapuščajo poslanskih vrst tik pred zaključkom mandata. Se pa je to v preteklosti že dogajalo zaradi sporov v strankah ob sestavljanju kandidacijskih list, ali pa zaradi novih profesionalnih izzivov. Prosto mesto po slovesu Žnidarja naj bi zasedla naslednja z najvišjim deležem glasov na listi SDS v peti volilni enoti, to je Karmen Kozmus Ferjan, ki je trenutno zaposlena na ministrstvu za finance kot svetovalka za odnose z javnostmi.