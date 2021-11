Pred današnjo zadnjo dirko sezone so bili v igri za naslov prvaka le še Herlings, Gajser ter Francoz Romain Febvre.

Slednji je imel pred prvo vožnjo tri točke naskoka pred Nizozemcem. A je nato Herlings z zmago v prvi vožnji razliko izničil, Gajser pa je bil s tretjim mestom še teoretično v igri za naslov.

V drugi vožnji je Herlings hitro pobegnil tekmecema in se utrdil v vodstvu, Febvre pa je v petem krogu naredil napako in po padcu ostal brez možnosti za letošnji naslov. Gajser je vožnjo in dirko končal na drugem mestu pred Francozom, skupno pa je bil s 688 točkami tretji.

Herlings si je drugi naslov prvaka po letu 2018 privozil s končnim izkupičkom 708 točk, Febvre jih je zbral 703.