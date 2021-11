Številne javne dogodke, tudi martinovanja, zaradi slabih epidemioloških razmer in sprejetih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa sicer odpovedujejo. Vendar bodo martinovanja marsikje potekala v družinskem krogu, ob upoštevanju pogoja PCT pa tudi v gostinskih lokalih.

NIJZ odsvetuje martinovanja in praznovanja izven kroga svojih najbližjih, saj taka druženja predstavljajo povečano tveganje za prenos okužb z novim koronavirusom.

»V primeru druženja prebivalce prosimo za dosledno upoštevanje ukrepov za preprečevanje prenosa okužb: izogibanje zaprtim prostorom, vzdrževanje razdalje vsaj dva metra do drugih oseb, uporaba maske v vseh zaprtih prostorih in tam, kjer ni mogoče vzdrževati varnostne razdalje, redno zračenje prostorov ter dosledna skrb za higieno rok,« so zapisali na spletni strani. Državljane so pozvali, da se v primeru druženja samotestirajo, v primeru slabega počutja ali drugih znakov okužbe dihal pa takoj osamijo in pokličejo svojega zdravnika.