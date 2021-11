#NedeljskiDnevnik Za modri planet smo v zamudi trideset let

Leta 1988 je ameriški klimatolog James Hansen, takrat direktor Nasinega inštituta za vesoljske študije, stopil pred ameriški kongres in prvič posvaril politiko pred globalnim segrevanjem ozračja. Jasno je povedal, da se temperatura ozračja dviguje zaradi vpliva človeka in da če ne bomo ukrepali, bo to povzročilo katastrofalne posledice zemeljskega podnebja v prihodnjih stoletjih. Njegov čustveno obarvan govor je takrat vzbudil precej pozornosti, a ne politika ne mediji niso resno reagirali.