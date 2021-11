#NedeljskiDnevnik AGRFT končno na svojem: »Potem smo prišli sem, v novi svet«

»Najbolje, da začnemo zgoraj. Moja kolena so že v letih in raje hodijo po stopnicah navzdol. Veste, zaradi statike ni bilo možno drugače, kot da smo dvorane, ki imajo velik volumen, dali na vrh stavbe,« v dvigalu kar malce vzneseno razlaga dr. Tomaž Gubenšek, dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, in razloži, da je »koncept stavbe takšen, da je polovica namenjena gledališkem oddelku, polovica pa filmskemu.