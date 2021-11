Alfi Nipič, rojen proti koncu druge svetovne vojne, se je z družino pri petih letih preselil iz središča Maribora na Poljane. »Takrat je bilo to predmestje Maribora. Za našo hišo, tam, kjer so zdaj bloki, so bila velika koruzna polja, imeli smo velik vrt s sadnim drevjem. Pesem 'Poljane, dom prelepih dni' mi je še posebej pri srcu, saj se z njo spominjam svoje mladosti in staršev. Tu sem živel do svojega 25. leta, a sem se pozneje pred vsako turnejo vedno prišel tja poslovit od mame in očeta.«

V času sodelovanja z Avseniki, ki je trajalo 19 let, je bilo mnogo mesecev, ko ga po 20 dni ni bilo doma. »Koncerte smo imeli predvsem na nemško govorečem območju, v Avstriji, Nemčiji, Švici pa tudi delu Belgije, Francije, Italije…« Seveda niso manjkali niti koncerti po Sloveniji in onkraj luže. »V Ameriko sem šel najprej z Avseniki in potem še sedemkrat s svojim ansamblom. V Avstraliji sem bil dvakrat po en mesec, kjer sem nastopal s skupino, ki je bila sestavljena iz avstralskih Slovencev.« Da zanimanje za njegovo glasbo ne pojenja, priča tudi to, da ga je nekaj minut pred našim pogovorom poklical brazilski novinar, ki bi se rad srečal z njim.

81. mesto Poljane, dom prelepih dni

Izvajalec Alfi Nipič

Glasba Milan Ferlež

Besedilo Alfi Nipič