Osumljena uslužbenka je tajne podatke domnevno posredovala preko svojega partnerja pomembnim članom Kavaškega klana. Tako so se posamezniki iz kriminalnega podzemlja zaradi izdaje iz hiše tožilstva lahko na udarec policije pripravili ali se celo skrili pred njo, poroča Večer.

S pomočjo odtekanja informacij iz tožilstva sta se maja letos policijskemu prijetju tako izognila pomembna člana kriminalne združbe Kavaški klan, ki sta med obtoženimi, a še vedno na begu. To sta Luka Arapovič in Blaž Kadivec, še poroča Večer.

Uslužbenka ostaja v policijskem pridržanju

Po zaključenih hišnih preiskavah uslužbenka, ki je delala na vpisniku na tožilstvu, danes ostaja v policijskem pridržanju, njenega partnerja so policisti izpustili. Početje na tožilstvu zaposlene uslužbenke pa je ogrožalo tudi policiste - iz odredb in drugih tajnih podatkov, ki jih je delila, so se kriminalci lahko seznanili z imeni policistov, ki so delali na primerih.

Po trditvah policije in Specializiranega državnega tožilstva je slovenska mreža Kavaškega klana delovala od leta 2018. Imela je močne povezave predvsem v Španiji, Nemčiji, Avstriji, Srbiji, Italiji, na Nizozemskem in na Hrvaškem.

Slovenska policija je v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi močno prepredene lovke Kavaškega klana presekala maja, ko so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada skupaj s policisti specialne enote na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Maribor in Koper opravili 23 hišnih preiskav in aretirali več osumljenih.