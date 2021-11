Tudi pri naših severnih sosedih se bolnišnice zelo hitro polnijo. V tednu dni se je število bolnikov, ki zaradi covida-19 potrebujejo zdravljenje na oddelkih intenzivne nege, povečalo za 80. Glede na sedemdnevno povprečje Avstrija beleži 9110 novih okužb na dan. Skupno je po ocenah oblasti aktivno okuženih 85.600 ljudi, kar je okoli 6300 več kot dan prej.

Najhuje je trenutno v Zgornji Avstriji, kjer so v torek našteli 3424 novih primerov okužbe. V Spodnji Avstriji so jih zabeležili 2176, na Dunaju pa 1587. V Sloveniji sosednji deželah avstrijski Štajerski in Koroški so jih potrdili 1222 oziroma 574. Na Gradiščanskem, ki se edina izmed avstrijskih dežel lahko pohvali z več kot 70-odstotno precepljenostjo, so zabeležili le 214 primerov okužbe z novim koronavirusom.

V Avstriji je stanje glede na sedemdnevno incidenco na 100.000 prebivalcev sicer nekoliko drugačno, saj je položaj najboljši na Dunaju (445,7), sledita Gradiščanska (476,3) in avstrijska Štajerska (579,8). Najhuje je v Zgornji Avstriji, kjer je incidenca 1173,5 okuženega na 100.000 prebivalcev. Za celotno Avstrijo ta stopnja znaša 713,9 okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih sedmih dneh.

Pomembna je tudi stopnja pozitivnih testov. V Avstriji so v torek skupno izvedli 275.740 molekularnih testov (PCR) in delež pozitivnih znaša 4,1 odstotka. Tudi ta delež sicer raste, saj je prejšnji teden znašal 3,8 odstotka, še navaja APA.

V Avstriji je od začetka pandemije lani spomladi umrlo 11.577 covidnih bolnikov. V torek so zabeležili 23 smrti, v tednu dni skupno 177. Stopnja smrtnosti zaradi covida je 129,6 na 100.000 prebivalcev.

V Nemčiji znova rekord V Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdili še 39.676 okužb z novim koronavirusom, je danes sporočil pristojni inštitut Roberta Kocha (RKI). S tem so podrli dosedanji rekord pandemije, ko so v petek poročali o 37.120 okužbah. Še pred tednom dni so v Nemčiji poročali o nekaj več kot 20.000 okužbah. Vse višja je tudi sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 ljudi, ta trenutno znaša 232,1 in raste že več dni zapored. V zadnjem dnevu je v Nemčiji umrlo še 236 covidnih bolnikov. Sedemdnevna incidenca covidnih bolnikov v nemških bolnišnicah na 100.000 prebivalcev je 4,3. V ponedeljek je bila 3,9.