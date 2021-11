Hrvati so včeraj z veliko nestrpnostjo, napetostjo in negotovostjo pa tudi vznemirjenjem dočakali zasedanje sveta za obrambo in za tem sveta za nacionalno varnost. Skupaj za isto mizo so namreč kar dvakrat sedli socialdemokratski predsednik države Zoran Milanović, ki je tudi vrhovni poveljnik vojske, ter premier Andrej Plenković in njegov obrambni minister Mario Banožić, oba člana konservativne HDZ. Sestanka so namreč sklicali samo zato, ker se ti trije že tri tedne grobo zmerjajo.

Od »gauleiterja« do »psihiatričnega primera Med drugim je pred dvema tednoma predsednik države obrambnega ministra zmerjal z »gauleiterjem« (kot da je vladajoča HDZ nacistična stranka), Banožić pa je tedaj Milanovića označil za »psihiatrični primer«. Po koncu obeh sestankov je Milanović sklical novinarsko konferenco, kot je dejal zato, ker se s Plenkovićem ni mogel dogovoriti o skupni izjavi za javnost, saj je premier hotel, da bi rekli, kako je v vojski vse v redu. »Kupujemo vojaška letala, vse drugo pa stoji,« je dejal predsednik države. Kot vrhovni poveljnik se je zavzel za dobro opremljeno vojsko. Poudaril je, da mu je Banožić kot obrambni minister podrejen. Sicer namerava razkriti vrsto nezakonitosti ministra, za katerega je dejal, da je »vaški povzpetnik«. Obtožil ga je zlorabe pooblastil in dodal: »Ko bom jaz začel uporabljati svoja ustavna pooblastila, ne bo dobro. Tudi jaz lahko upokojim vsakogar. A tega ne bom storil.«

Začetki in nadaljevanja »gostilniškega obračunavanja« Konflikt je namreč začel Mario Banožić 20. oktobra, ko je v nasprotju z Milanovićevo željo upokojil poveljnika častne zaščitne čete, ki varuje predsednika države. Teden dni pozneje se je predsednik države maščeval tako, da je obrambnemu ministru onemogočil, da bi, čeprav je bil prisoten, govoril na svečani prisegi vojakov v Požegi. Zato je Banožić od Milanovića zahteval, da odstopi kot predsednik države. Poleg tega je uvedel strog inšpekcijski pregled vseh Milanovićevih letov s helikopterji in z odlokom prepovedal, da bi predsednik države brez njegovega dovoljenja uporabljal materialno-tehnična sredstva vojske. Plenković je incident na prisegi v Požegi označil za »pritlehni državni udar«. Milanović je zatem za Plenkovića dejal: »Glede na to, da je on pritlehni državni udav, pričakujem od njega, da bo zadavil tega svojega Banožića in ga odstranil (iz vlade).« Plenković je nato pozval Milanovića, naj se »skulira«. Težko je reči, kdo je bolj kriv za ta konflikt, ki Hrvate tako žalosti, kot zabava. Vsekakor se predsednik države ne bi smel spuščati na tako nizko raven nagajanja, zmerjanja in maščevalnosti. Očitno se ne more sprijazniti z dejstvom, da kljub neposredni večinski podpori Hrvatov ostaja brez politične moči. A hkrati tudi nima neke vizije in političnega programa, s katerim bi lahko vsebinsko upravičil svoja prizadevanja, da bi bil pomembnejši dejavnik v hrvaški politiki.