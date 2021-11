Po ponedeljkovem poskusu prestopa poljsko-beloruske meje, ko je več sto migrantov poskušalo predreti žičnato ograjo in vstopiti na ozemlje Poljske, se je včeraj na obmejno območje vrnila mirna napetost. Do tri tisoč migrantov je vztrajalo na območju v šotorih in na prostem, ob temperaturah, ki so se spustile skoraj do ledišča. Poljske varnostne sile – vzdolž celotne 1200 kilometrov dolge meje z Belorusijo je nameščenih 12.000 mož – so opazovale premike na beloruskem ozemlju, Varšava pa je uradni Minsk posvarila pred nadaljnjimi provokacijami.

Prizori so bili bolj podobni pripravam na vojaški spopad kot humanitarni krizi. Pred žičnato ograjo Poljske so bili večinoma begunci iz Iraka in Afganistana, ki so jih človekoljubne organizacije želele oskrbeti. Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) in Mednarodna organizacija za migracije (IOM) sta obe vladi pozivala k odobritvi dostopa do območja; vsem, ki bi želeli zaprositi za azil, pa naj bi to v skladu s konvencijami tudi dovolili.

Komisija preučuje vlogo Rusije Ponedeljkova zaostritev na belorusko-poljski meji je bila najhujša doslej. Režim Aleksandra Lukašenka že več mesecev zlorablja migrante za dosego političnih ciljev – odpravo evropskih sankcij proti Belorusiji. V Evropski uniji so vnovič obsodili Lukašenkovo »mafijsko početje«, ko je režim zadnje mesece s podeljevanjem vizumov spodbujal migracije proti meji s Poljsko in Litvo, migranti pa so v državo pripotovali z letali različnih letalskih družb (beloruske Belavie, Turkish Airlines, Fly Dubai). V evropski komisiji so začeli tudi preverjati, ali ni v prevoze migrantov v Minsk vključena tudi ruska družba Aeroflot oziroma kakšna je vloga Rusije pri tem. V obmejnem kraju Kuznica je tam nameščene varnostne sile obiskal premier Mateuzs Morawiecki. Na twitterju je zapisal, da je z dogajanjem na meji z Belorusijo na kocki stabilnost in varnost celotne EU. Zagotovil je, da se Poljska ne bo pustila ustrahovati in bo skupaj s partnerji iz Nata in EU zaščitila mir v Evropi.