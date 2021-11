Po porabi alkohola je naša država še vedno visoko nad evropskim povprečjem. Na leto prebivalec Slovenije, starejši od 15 let, v povprečju popije 11 litrov čistega alkohola. Zloraba alkohola je letos, podatki so do 15. oktobra, botrovala tudi več kot 1100 prometnim nesrečam, v katerih je umrlo 25 ljudi, 546 pa jih je bilo poškodovanih. Povprečna stopnja alkohola med povzročitelji prometnih nesreč je znašala 1,42 promila, lani 1,40. Izračun agencije za varnost prometa (AVP) na podlagi podatkov iz lanskega in predlanskega leta kaže, da vsako dvanajsto nesrečo in vsako tretjo smrtno nesrečo povzročijo vinjeni udeleženci v prometu.

Letos je do konca maja zaradi njih umrlo sedem ljudi, v naslednjih štirih mesecih in pol pa se je stanje še poslabšalo. Umrlo jih je kar 18. Do sredine prejšnjega meseca se je hudo poškodovalo 84 oseb, lažje pa 462. Vsi povzročitelji so bili moški, izstopajo tudi starostni skupini med 25 in 34 let in od 45 do 54 let ter vozniki osebnih avtov in motorjev. Smrt trinajstih ljudi je bila posledica prevelike hitrosti, devetih pa zaradi nepravilne strani oziroma smeri vožnje. Zaradi teh dveh vzrokov je umrlo kar 88 odstotkov smrtnih žrtev nesreč zaradi vinjenih voznikov. Trinajst smrtnih nesreč so povzročili avtomobilisti, sedem motoristi, tri vozniki mopedov. Po eno pa še voznika tovornjaka in traktorja.

Neslavni rekord: 3,14

Skoraj tretjina vinjenih povzročiteljev najbolj tragičnih nesreč je imela vozniški staž nad 31 let. Še nekoliko podrobneje: brez veljavne vozniške (ali o tem ni podatka) je bilo sedem povzročiteljev, z vozniško do tri leta eden, od tri do pet let dva. Osem voznikov je imelo dovoljenje več kot 31 let. Letos sta dve smrtni nesreči povzročila tudi vinjena mladoletnika, najmlajši je bil star 15 let. Najstarejši povzročitelj jih je imel 80. Med povzročitelji smrtnih nezgod je bila povprečna stopnja alkoholiziranosti 1,36 promila. Neslavnemu rekorderju so namerili 3,14 promila, šlo je za 57-letnega voznika osebnega avta.

Na AVP so podrobneje primerjali tudi stanje v posameznih statističnih regijah. Kot so ugotovili, po številu nesreč, povezanih z alkoholom, negativno izstopajo posavska regija, jugovzhodna Slovenija, obalno-kraška in savinjska regija. Kar zadeva smrtne »alkoholne« nesreče, prednjačita posavska s šestimi umrlimi in osrednjeslovenska z enim manj. V primorsko-notranjski, jugovzhodni in zasavski smrtnih žrtev zaradi alkoholiziranih povzročiteljev ni bilo.

AVP in policija ponovno opozarjata, da se alkohol in promet povsem izključujeta in da ta kombinacija lahko prinese hude posledice. »Alkohol ni kriv za nesrečo. Odgovoren je človek, ki se alkoholiziran usede za volan in povzroči nesrečo,« opozarja AVP. Za prihodnje mesece skupaj s policijo svetuje strpno in previdno vožnjo, prilagojeno prometnim in specifičnim vremenskim razmeram. S še posebnim poudarkom na varnosti najbolj ranljivih prometnih udeležencev.