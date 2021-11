Nova zbirka vladizmov

Zadnji petkovi nočni vladni odloki o zajezitvi epidemije so ponovno polni nelogičnih cvetk, ki kažejo na to, da jih pred objavo nihče ni prebral, kaj šele o njih malce bolj resno razmislil. Med takimi pametnjakarskimi vladizmi je denimo to, da greste s prijatelji lahko v gostilno na kosilo, ne morete pa skupaj na sprehod, ker je na javnih površinah zaukazano druženje le v družinskem krogu. Naprej: vsi moramo nositi kirurško masko, razen otroci imajo lahko masko iz blaga, če ne moremo kupiti kirurških mask otroške velikosti. In še: javne prireditve na prostem so prepovedane, v zaprtih prostorih so dovoljene, če so v dvorani stoli. Kar pomeni, da je martinovanje na travniku za vasjo prepovedano, v dvorani krajevnega doma pa dovoljeno. Še ena: otroci imajo lahko v igralnici zabavo za rojstni dan, a se smejo le igrati, ne pa pihati svečk na torti, ker so slavja prepovedana.