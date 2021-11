V enačbo med obnovljivimi viri energije, ki jih zagovarja Nemčija, in jedrskim blokom bi postavili še tretji blok, ki je malo viden, a je prisoten, to je plinski blok. Če smo pozorno spremljali dogajanje na ravni EU in pogovore o tem, da naj bi bila jedrska energija uvrščena na seznam zelene energije, ne smemo preslišati niti tega, da je tudi zemeljski plin sprejemljiv kot prehodno gorivo, ki dvakrat manj onesnažuje okolje kot naftni derivati. Mislim, da bo na koncu zmagala jedrska energija v kombinaciji z obnovljivimi viri, vendar bo do tega preteklo še 20 ali 30 let. V vmesnem času bo imel plin še zelo pomembno vlogo.

Slovenija ima v zadnjem desetletju zelo ugodno sliko proizvodnje električne energije, a se bo ta spremenila. Za zdaj so zadeve obvladljive, saj se bodo višje dobavne cene elektrike na položnicah relativno malo poznale. Popolnoma drugačno sliko pa bi dobili, če bi recimo TEŠ 6 izklopili. V tem primeru bi Slovenija postala zelo odvisna od uvoza. Vprašanje glede tega in glede nuklearke bi morale sprejeti že prejšnje vlade, a s tem žal vsi odlašajo. Večer