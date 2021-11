Naj k vsemu napisanemu za prof. dr. Ihana dodam svoje mnenje.

Slovenci smo izobraženi. Nadpovprečno. Brezplačno smo se lahko v nekdanji socialistični, komunistični državi šolali vsi, ki smo to želeli. Tudi prof. dr. Ihan. V Ameriki se njegovi kolegi šolajo za izjemno visoke šolnine, ki jih, ko se zaposlijo, po desetletja vračajo. In ne, upor in nezaupanje ljudi ne izvirata iz komunistično-socialističnega časa.

Večina protestnikov šteje 30 do 40 let. Rojeni so bili torej v svetlem času demokratične Slovenije ali pa so z njenim začetkom šteli kakšnih sedem do deset let. Nezaupanje ima svoj vzrok v vseh abotnostih ukrepov, ki jih je vlada skupaj z medicinsko stroko predlagala. Zagotovo nihče ne more pozabiti izjave dr. Tine Bregant ob vprašanju, zakaj moramo masko nositi tudi na polnočnem sprehodu. Citiram: »Strinjam se, da so ob polnoči, ko se sprehajate sami, okrog vas pa več kilometrov ni nikogar, takšni pomisleki, ampak to je tudi neki signal, da je nošenje mask smiselno.« In potem še zapovedano nošenje mask v naravi, v gozdu, pa zapiranje občinskih meja itd. Kje je bila takrat stroka, da bi preprečila takšne abotnosti, ki so se dogajale druga za drugo in v ljudeh vzbujale čedalje večjo nejevero in nezaupanje?

In kje je dober zgled, ko vsak dan vidimo, da se s covidnimi bolniki ukvarja le slabo plačano negovalno osebje, večina zdravnikov pa zaradi covida sploh ne opravlja svojega dela, a dobiva znaten dodatek. Zakaj se zdravnikov brez dela ne pošlje na čakanje, tako kot se pošlje vse druge državljane? In ali res mislite, da ni več ljudi, ki znajo in si upajo misliti, brati, razumeti, videti, predvsem pa razbrati laži in polresnice? Solženicin je že davno tega napisal:

»Vemo, da lažejo. Oni vedo, da lažejo. Oni vedo, da vemo, da lažejo. Mi vemo, da oni vedo, da mi vemo, da lažejo. Pa še zmeraj lažejo.«

Svoj ugled in zaupanje so si vsi, ki so v teh abotnostih sodelovali, jih dopuščali ali pa bili tiho, sami zapravili. Za vedno.

Mira Kofler, Škofja Loka