Stanje bolnikov na covidnem oddelku se lahko močno spremeni že v eni uri

Če bi vedeli, kaj jih čaka, bi bolje premislili, ali so naredili dovolj za zaščito, pravijo bolniki na covidnem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, so nam povedali sami, to pa je zaznalo tudi zdravstveno osebje. Ob našem obisku so bolnico namestili na zadnjo prosto posteljo na intenzivni terapiji.