Predstave košarkarjev Cedevite Olimpije v letošnji sezoni je težko opisati. Ljubljančani nihajo od zelo dobrih, kot sta bili proti Gran Canarii in Igokei, do slabih, kot denimo proti FMP in nazadnje proti Bursasporju. Nekaj, kar je značilno za ekipe, ki so poleti prevetrile zasedbe, kot rad izpostavlja trener Jurica Golemac. Res je, v igri še ni prišlo do tistega pravega »klika«, igralci se še ne poznajo, kot bi se morali, kar je na parketu več kot očitno.

Olimpija potrebuje še nekaj časa, da bi prišla na raven, kot si jo želi Golemac, tako ali tako pa je najbolj pomembno, da so ekipe prave, ko je to najbolj pomembno – v drugem delu sezone. Ali bo zmajem to uspelo, je drugo vprašanje. Nastavki so pravi, morda bo vmes potreben le kakšen manjši popravek v smislu menjave kakšnega posameznika z novim. In tudi zmage, saj si kakšnega večjega rezultatskega padca kapetan Jaka Blažič in soigralci ne smejo privoščiti. V tem pogledu je prihajajoča tekma 4. kroga evropskega pokala proti Ulmu sila pomembna. Pred domačimi navijači je zmaga proti moštvu, ki ga vodi nekdanji kapetan slovenske reprezentance in rojeni Ljubljančan Jaka Lakovič, skoraj obvezna, saj Olimpijo nato čakajo štirje zaporedni izredno težki obračuni proti Budućnosti, Virtusu, Venezii in Valencii.

»Vidim, da imamo igralce, ki se ne bojijo kontakta v igri, ki ne naredijo koraka nazaj, ko se je treba 'stepsti'. A do zdaj se je pokazalo, da smo se povlekli, ko smo naleteli na fizičnega nasprotnika in ko so sodniki dovolili takšno igro. V Bursi smo igrali dobro do trenutka, ko so nasprotnikovi igralci šli v 'meso' in nas porinili stran od obroča. To se je nato preslikalo tudi v obrambo. Samo trdo delo nas lahko pripelje do tega, da bomo na take nasprotnike znali odreagirati, se postavili bolj čvrsto in predvsem pametno. Energija in intenziteta v igri in na treningih obstajata. Igralci, ki jih imam na voljo, se borijo, delajo odlično na treningih, se mečejo za vsako žogo in nikoli ne odnehajo. Potrebovali bi nekaj več časa za treninge, a ga na žalost nimamo, zato moramo s procesom rasti kar se da pohiteti,« je razpredal Golemac.

»Pričakujem težave do novega leta ali morda celo do februarja,« je skrajni rok, ko bo njegova ekipa morala zaigrati kot dobro naoljen stroj, če želi uresničiti visoka pričakovanja vodstva kluba in tudi javnosti, je po tekmi s Splitom povedal Golemac. Olimpijin trener popravlja napake v igri svojega moštva, a se sproti odpirajo nove težave. Kot rakova rana se je izkazala odpornost proti ekipam, ki igrajo čvrsto in fizično košarko, vse bolj pa je trener zmajev alergičen tudi na ponavljajoče se napake enih in istih igralcev v obrambi.

Igra Ulma ima rep in glavo

Četrti tekmec Olimpije v letošnji sezoni evropskega pokala Ulm zagotovo sodi v kategorijo nasprotnikov, proti katerim morajo Ljubljančani v Stožicah odkrito računati na zmago. Nemško moštvo je po uvodnih porazih proti Budućnosti in Virtusu ugnalo Venezio, v domačem prvenstvu pa s štirimi zmagami in tremi porazi trenutno zaseda šesto mesto. »Ulm igra zadnje čase precej bolje in dviguje formo. Vodi jih odličen mladi trener Jaka Lakovič, ki se bo pred domačimi navijači želel dokazati. Njegova ekipa je organizirana, ima rep in glavo ter je fizična, kar nam ne ustreza. Čaka nas težak boj,« napoveduje Golemac, ki pri nasprotniku izpostavlja predvsem Semaja Christona in Cristiana Felicia. »Oba sta igrala v ligi NBA. Prvi je visoki organizator igre, drugi brazilski center. Imata izjemno kakovost in na njiju bomo morali biti še posebej pozorni. Izkušnje iz najmočnejše lige na svetu ima tudi Jaron Blossomgame. Thomas Klepeisz in Karim Jallow sta odlična strelca od daleč. Veliko je posameznikov, na katere bomo morali biti pozorni, ustavimo pa jih lahko le s kolektivno obrambo.«

Da bo obramba ključ do zmage, se strinja tudi Jackie Carmichael, ki se do zdaj v dresu Olimpije ni pretirano izkazal in še ne kaže tistega, kar je pri Igokei. »Po tem, kar smo videli, igra Ulm izredno pametno. Ima tri igralce z izkušnjami iz lige NBA ter nekaj veteranov, kot je Per Günther. V igro vstopa s klopi in odlično vodi drugo 'enoto'. Nemško moštvo je zagotovo pogledalo našo tekmo z Bursasporjem in videlo, da smo slabo odreagirali na fizično igro nasprotnika. To bomo morali popraviti, če želimo upati na uspeh.«

